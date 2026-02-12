Доступный китайский: почему студенты из Поднебесной едут учиться в Тульскую область

Всё из-за активного сотрудничества между Россией и Китаем, а также доступной «вышки».

Фото Алексея Пирязева.

Сейчас в России учится больше 41 тысячи студентов из Китая. Чаще всего они поступают на первый уровень высшего образования — бакалавриат, причем почти все платят сами за свое обучение.

По мнению экспертов, такая популярность объясняется высоким интересом к российскому высшему образованию и усилением российско-китайского партнерства, которое активно развивается на фоне успешного экономического сотрудничества обеих сторон.

В ТулГУ начали готовить преподавателей китайского языка для удовлетворения растущего спроса среди иностранных студентов.

В ближайшее время планируется введение факультативных уроков китайского языка на площадке Пространства межкультурного диалога «Культурный код» Института международного образования ТулГУ.

С 2022 года китайский язык преподают на факультете иностранных языков в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В 2025 году этот предмет изучали 50 студентов педагогического направления и около 100 студентов лингвистического профиля. В следующем году еще 40 первокурсников начнут дополнительно изучать китайский язык.

В 2024–2025 годах специалисты кафедры общетеоретических дисциплин и русского языка как иностранного ТулГУ поддерживали российское сотрудничество в Китае, помогая проводить два ежегодных конкурса русского языка и культуры «Золотой ключ». Сотрудники вуза разработали материалы для оценки уровня владения русским языком, подготовили задания для финала состязания и оценивали выступления участников.

Кроме того, по запросу китайской стороны на базе ТулГУ могут организовать специальную летнюю школу для китайских студентов, желающих изучить русский язык, историю и культуру России.

Студенты Толстовского университета регулярно отправляются на стажировку в Китай. В частности, начиная с 2025 года, подобные обмены проводятся совместно с тремя учебными заведениями Поднебесной:

Синьянским педагогическим университетом (провинция Хэнань),

Сианьским университетом иностранных языков (провинция Шэньси),

Вторым педагогическим университетом Цзянсу (город Нанкин, провинция Цзянсу).

Всего в ходе выполнения программы академической мобильности в 2025—2026 учебных годах изучение китайского языка планирует пройти около 58 студентов.

В 2025 году в рамках соглашения между университетом Толстого и Сианьским университетом иностранных языков в Туле учились четверо китайских студентов. Молодые люди занимались один семестр по специальности «лингвистика»: изучали русский и английский языки.

Кроме того, с лета 2025 года заработала специальная программа совместной подготовки китайцев, проживающих в Нанкине, к сдаче экзамена по русскому языку как иностранному. Проект организован силами тульского педагогического университета и нанкинского языкового центра «Опфан». Обучение проходит как индивидуально, так и в группах. Всего за год поучаствовали в проекте 24 гражданина КНР.

В 2026 году 24 студента факультета иностранных языков Толстовского университета будут обучаться китайскому языку в Педагогическом университете Центрального Китая (Central China Normal University) в г. Ухань, пять студентов — в Сианьском университете иностранных языков (Xi’an International Studies University) в г. Сиань.

Любопытно, что рост числа китайских студентов в вузах эксперты связывают не только с тесным сближением России и Китая, но и с особенностями китайского языка.

Так, школьники в Китае проходят три этапа обучения: начальную школу, первую среднюю школу первого звена и среднюю школу второго звена. После окончания первого среднего звена многие дети не попадают во вторую ступень, так как там высокая конкуренция и строгий отбор.

Затем чтобы поступить в престижные университеты, школьники сдают еще важный национальный экзамен.

Однако из-за сложной нагрузки не все могут набрать достаточно высокий балл, чтобы получить доступ к лучшим вузам и хорошие перспективы карьерного роста.

Именно поэтому значительное число молодых китайцев, которые не справились с экзаменом дома, продолжают получать высшее образование за рубежом, включая российские учебные заведения. Чаще всего это те студенты, чьи родители имеют финансовую возможность оплачивать учебу детей за пределами своей страны.