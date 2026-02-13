  1. Моя Слобода
В Тульской области более 220 молодых семей улучшили жилищные условия

В пунктах проката семьи взяли в аренду порядка 2500 товаров.

В Тульской области более 220 молодых семей улучшили жилищные условия
Фото правительства Тульской области.

В правительстве Тульской области накануне, 12 февраля, обсудили важные вопросы демографической и семейной политики региона. Было отмечено, что хотя решение завести ребенка остается личным выбором каждой семьи, государственная политика должна поддерживать желание людей создавать полноценные семьи.

В 2025 году в регионе почти 67 тысяч семей воспользовались мерами поддержки. Более 220 молодых семей улучшили жилищные условия по программе «Молодая семья».

17 жительниц Тульской области получили миллион рублей. Эти средства выделяются в качестве дополнительной поддержки семьям, родившим второго ребенка до достижения матерью возраста 25 лет, третьего ребенка или сразу нескольких детей (например, двойняшек, тройняшек), а также третьим и четвёртым детям, появившимся у матери моложе 28 лет.

В прошлом году в Туле открылся пункт проката товаров первой необходимости для детей до 1,5 лет. Семьи взяли в аренду порядка 2500 товаров. 

— В регионе созданы все условия для оказания качественной и своевременной медицинской помощи будущим мамам. В 2025 году по нацпроекту «Семья» дооснащены медоборудованием 5 женских консультаций в районах, — отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Большую роль в сохранении здоровья новорожденных сыграло открытие кабинетов соцпомощника во всех женских консультациях Тулы. За год удалось сохранить жизнь более 300 младенцев.

 

сегодня, в 10:31
