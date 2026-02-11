  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена ракетная опасность

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена ракетная опасность

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора. 

UPD. Отбой в 3.37.

сегодня, в 03:15 −1
Событие
ракетная опасность губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
