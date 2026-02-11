  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер телефона экстренных служб: 112», – говорится в сообщении главы Тульской области.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 05:25 0
Другие статьи по темам
Событие
опасность атаки БПЛА беспилотники губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
Жизнь Тулы и области
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом
вчера, в 17:25, 132 1938 -9
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
Жизнь Тулы и области
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
вчера, в 13:32, 147 3600 -28
Жители Алферьево ждали дорогу 5 лет, а им положили щебенку прямо в снег
Жизнь Тулы и области
Жители Алферьево ждали дорогу 5 лет, а им положили щебенку прямо в снег
вчера, в 19:11, 57 1645 4
На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 11 февраля
Жизнь Тулы и области
На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 11 февраля
вчера, в 21:53, 49 996 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В небе над Тульской областью сбит украинский беспилотник
В небе над Тульской областью сбит украинский беспилотник
В Тульской области объявлена ракетная опасность
В Тульской области объявлена ракетная опасность

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.