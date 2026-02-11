В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер телефона экстренных служб: 112», – говорится в сообщении главы Тульской области.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
