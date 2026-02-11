  1. Моя Слобода
Пострадавшие на производстве туляки получили новые автомобили от Соцфонда

Каждый автомобиль специально оборудован под потребности своего владельца.

Семи тулякам, которые пострадали на производстве, подарили новые автомобили «Лада Веста» в спецкомплектации. Об этом сообщили в отделении СФР по Тульской области. 

Главное условие — наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению, которые указаны в программе реабилитации гражданина. 

Срок эксплуатации автомобиля — 7 лет. Затем выдаётся новая машина, при этом предыдущая остается у владельца.

«В период использования автомобиля отделение СФР по Тульской области частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание», — отметили в пресс-службе ведомства. 

 


 

