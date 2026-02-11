Из тульских металлоконструкций в Ташкенте построили Ледовую арену и теннисный центр

В столице Узбекистана проходит UzBuild 2026 – крупнейшее мероприятие в области строительства и интерьера. Оно объединило более 400 компаний из 22 стран мира.

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

Тульскую область на коллективном стенде Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Made in Russia представляет промышленная компания «Веста». Предприятие производит металлоконструкции для быстровозводимых зданий.

На выставке тульская компания демонстрирует образец лёгких стальных конструкций, которые используются для строительства промышленно-гражданских зданий.

Предприятие активно сотрудничает с Республикой Узбекистан. Из металлоконструкций, которые были изготовлены на заводе в Туле, в Ташкенте построены и введены в эксплуатацию два крупных спортивных объекта – Ледовая арена и Теннисный спортивный центр.

– Губернатор Дмитрий Миляев уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала региона. По нацпроекту «Экспорт» мы оказываем всестороннюю помощь предприятиям. Нам важно, чтобы они укрепляли свои позиции за рубежом и наращивали объемы экспорта, – отметила руководитель тульского Центра поддержки экспорта Дарья Медведева.