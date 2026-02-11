  1. Моя Слобода
Где в Туле не будет электричества 12 февраля

Плановые отключения пройдут в оружейной столице с 9 до 17 часов.

Они затронут следующие дома:

  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (чётн.),
  • ул. Пирогова, 7-33 (нечётн.), 20-44 (чётн.), 
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Каминского, 3, 6, 7,
  • ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.),
  • ул. Весенняя, 1-7,
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 8-а,
  • ул. Кутузова, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 33-а, 35-а,
  • ул. Баженова, 28-а, 30, 31,
  • пер. Городской, 29, 33, 33-а,
  • ул. Рязанская, 32 к. 4, 30 к. 2,
  • пос. Восточный, 11-19, 37-55 (нечётн.), 12-20, 32-56 (чётн.).

 

сегодня, в 21:47 0
В Ленинском мужчина трижды ударил знакомого ножом
В Ленинском мужчина трижды ударил знакомого ножом

