Где в Туле не будет электричества 12 февраля

Они затронут следующие дома:
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (чётн.),
- ул. Пирогова, 7-33 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 21,
- ул. Каминского, 3, 6, 7,
- ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-36 (чётн.),
- ул. Весенняя, 1-7,
- ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 4-а, 8-а,
- ул. Кутузова, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 33-а, 35-а,
- ул. Баженова, 28-а, 30, 31,
- пер. Городской, 29, 33, 33-а,
- ул. Рязанская, 32 к. 4, 30 к. 2,
- пос. Восточный, 11-19, 37-55 (нечётн.), 12-20, 32-56 (чётн.).