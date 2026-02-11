В Ленинском мужчина трижды ударил знакомого ножом

Фото из архива Myslo.

В Заречье следователь местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство знакомого.

По версии следствия, 1 февраля в пос. Ленинский поссорились двое мужчин. Злоумышленник нанёс оппоненту не менее трёх ударов ножом в грудь. Очевидец поножовщины разнял мужчин и вызвал скорую помощь.

Благодаря своевременному вмешательству врачей мужчина остался жив. Злоумышленник задержан, ведётся следствие, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.