  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Ленинском мужчина трижды ударил знакомого ножом - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
В Ленинском мужчина трижды ударил знакомого ножом

Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

Фото из архива Myslo.

В Заречье следователь местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство знакомого.

По версии следствия, 1 февраля в пос. Ленинский поссорились двое мужчин. Злоумышленник нанёс оппоненту не менее трёх ударов ножом в грудь. Очевидец поножовщины разнял мужчин и вызвал скорую помощь.

Благодаря своевременному вмешательству врачей мужчина остался жив. Злоумышленник задержан, ведётся следствие, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской области покушение на убийство преступление
Место
Тула Ленинский
