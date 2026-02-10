  1. Моя Слобода
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году

Наш регион попал в первую очередь московской программы расширения.

До 2030 года из Москвы в Тулу планируют запустить дополнительные удобные электрички в рамках развития Центрального транспортного узла (ЦТУ). В первую очередь попали также города: Калуга, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, сказано на официальном портале мэра и правительства Москвы. 

Реализовывать проект планируется поэтапно, с постепенным увеличением частоты и качества перевозок.

«Отечественная машиностроительная отрасль будет обеспечена заказом на производство и поставку 100 современных поездов в 2026–2035 годах», — отметил Сергей Собянин на встрече с президентом. 

еепкее.jpg

Напомним, мы уже рассказывали, что в оружейной столице для повышения пропускной способности станции «Тула 1 — Курская» планируется построить:

  • электрифицированный железнодорожный путь длиной 300 метров.
  • четыре аналогичных пути длиной 276 метров.
  • три дополнительные платформы.
  • турникетный павильон.
  • На эти работы заложено более 11 миллиардов рублей.

Кроме того, в Щекино собираются построить две новые платформы. Стоимость работ превышает 1 млрд рублей. В Ясногорске появятся две новые платформы с навесами, два вестибюля. Стоимость этого проекта оценивается в 6 миллиардов рублей.

