Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах

Постановление подписал глава администрации Илья Беспалов.

Фото freepik.com.

В Туле отменено правило обязательного раскрытия информации о доходах и имуществе муниципальных служащих и руководителей бюджетных учреждений. Соответствующее постановление подписал глава администрации Илья Беспалов. 

Соответственно, муниципальные служащие и руководители учреждений освобождены от обязанности обнародовать свои доходы, расходы и имущественные активы.

Отныне информация о доходах и имуществе чиновников не будет публичной, и доступ к ней ограничен. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

сегодня, в 10:05 −5
