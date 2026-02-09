  1. Моя Слобода
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%

К 2036 году власти планируют снизить смертность на дороге вдвое.

Фото freepik.com.

В 2025 году на дорогах Тульской области количество ДТП снизилось на 20,7%, а число пострадавших в авариях уменьшилось на 16,4%. Об этом сообщил начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко на совещании по безопасности дорожного движения. 

Он подчеркнул важную роль сознательного поведения участников дорожного движения в снижении аварийности. По его словам, именно низкий уровень осведомленности водителей и пешеходов является одним из факторов риска возникновения несчастных случаев на дорогах.

Замгубернатора Тульской области Михаил Пантелеев напомнил о поручении Президента Владимира Путина по снижению смертности на дорогах вдвое к 2036 году. Он указал, что регион активно работает над выполнением поставленных задач, внедряя современные технологии и улучшая инфраструктуру.

сегодня, в 09:30 0
Место
Тульская область
Прочее
ДТП
