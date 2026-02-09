  1. Моя Слобода
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области

Видео он опубликовал в своих соцсетях.

В ролике — все изменения, которые произошли в нашем регионе за последнее десятилетие: сделано действительно много. 

Глава региона показал преемственность начинаний и отметил, что позитивные изменения продолжаются.

сегодня, в 08:21 −5
