Губернатор Миляев поручил Счетной палате изучить деятельность Тулгорэлектротранса

Сегодня, 9 февраля, в ходе оперативного совещания губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили работу общественного транспорта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская сообщила, что за нарушения условия контрактов выставлено 20 претензий.

«Выход общественного траснпорта на маршруты в Туле превышает 94%, но регулярность пока остается на уровне 86%. Также идет подготовка предложений по модернизации работы общественного транспорта», — заявила министр.

Выслушав доклад Воскресенской, губернатор Дмитрий Миляев поручил председателю Счетной палаты Тульской области Владимиру Юдину изучить деятельность Тулгорэлектротранса, проверить процедуры заключения контракта с перевозчиками и отдельно изучить работу предприятия в части принятия финансовых решений и расходования денег.

Кроме этого, глава региона поручил привлечь Фонд развития промышленности для проработки повышения производительности Тулгорэлектротранса и выработки решений по оптимизации процессов.

Напомним, ранее на оперативном совещании правительства губернатор резко высказался о цифре 86% — на столько, по словам докладчиков, выполнены транспортные услуги в регионе. И это считается нормальным:

«Слово „нормально“ — от слова „норма“. Когда транспортные работы выполняются на 86% и вы характеризуете это как „нормально“, это не нормально!