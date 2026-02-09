  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор Миляев поручил Счетной палате изучить деятельность Тулгорэлектротранса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Губернатор Миляев поручил Счетной палате изучить деятельность Тулгорэлектротранса

Вопросы вызывает процедура заключения контрактов с перевозчиками.

Губернатор Миляев поручил Счетной палате изучить деятельность Тулгорэлектротранса

Сегодня, 9 февраля, в ходе оперативного совещания губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили работу общественного транспорта. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская сообщила, что за нарушения условия контрактов выставлено 20 претензий. 

«Выход общественного траснпорта на маршруты в Туле превышает 94%, но регулярность пока остается на уровне 86%. Также идет подготовка предложений по модернизации работы общественного транспорта», — заявила министр.

Выслушав доклад Воскресенской, губернатор Дмитрий Миляев поручил председателю Счетной палаты Тульской области Владимиру Юдину изучить деятельность Тулгорэлектротранса, проверить процедуры заключения контракта с перевозчиками и отдельно изучить работу предприятия в части принятия финансовых решений и расходования денег. 

Кроме этого, глава региона поручил привлечь Фонд развития промышленности для проработки повышения производительности Тулгорэлектротранса и выработки решений по оптимизации процессов.

Напомним, ранее на оперативном совещании правительства губернатор резко высказался о цифре 86% — на столько, по словам докладчиков, выполнены транспортные услуги в регионе. И это считается нормальным: 

«Слово „нормально“ — от слова „норма“. Когда транспортные работы выполняются на 86% и вы характеризуете это как „нормально“, это не нормально!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:30 +2
Другие статьи по темам
Прочее
совещание Миляев общественный транспорт
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1441 -9
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 54 1819 -25
Расширение набережной: последние новости
Жизнь Тулы и области
Расширение набережной: последние новости
сегодня, в 12:00, 45 4210 5
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 1057 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Скуратово построят дом для переселенцев из аварийного жилья и сирот
В Скуратово построят дом для переселенцев из аварийного жилья и сирот
Обществознание, физика и биология вошли в топ предметов для сдачи ЕГЭ у тульских школьников
Обществознание, физика и биология вошли в топ предметов для сдачи ЕГЭ у тульских школьников

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.