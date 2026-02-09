Обществознание, физика и биология вошли в топ предметов для сдачи ЕГЭ у тульских школьников

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область активно готовится к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Министр образования региона Оксана Осташко на оперативном совещании 9 февраля отметила, что подано 5506 заявлений.

Онлайн-заявления составили значительную долю — 50,5%, тогда как в 2024 году этот показатель составлял всего 15%.

В рамках реализации федеральной концепции популяризации математических и естественно-научных предметов приоритетной задачей остаётся повышение числа выпускников, выбирающих экзамены по соответствующим предметам. В 2026 году удалось достичь показателя в 36,4% (против целевого 33,5%), что демонстрирует рост интереса к этим предметам.

Топ-3 самых популярных предметов среди школьников региона — обществознание, физика и биология. За последние три года значительно вырос выбор профильной математики, что увеличивает шансы выпускников поступать в технические и естественно-научные вузы.

Регион соблюдает федеральные стандарты и рекомендации Рособрнадзора. Все пункты проведения экзамена оснащены необходимым оборудованием. Выпускники получат возможность пересдать выбранный предмет в августе.

В марте власти планируют провести акцию «Сдаём вместе», в которой родители смогут попробовать пройти процедуру ЕГЭ и познакомиться с процессом изнутри. Помимо этого, налажена круглосуточная информационная поддержка выпускников и их семей через горячую линию министерства и местные отделения.

Осташко подчеркнула, что ЕГЭ в Тульской области пройдет в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Расписание можно посмотреть тут. Про минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году можно почитать тут.