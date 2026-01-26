  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев предложил платить перевозчикам и чиновникам 86% зарплаты: «Как возят, так и платим»

На оперативном совещании у губернатора рассмотрели жалобы туляков на работу общественного транспорта в морозы.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Последние дни в соцсетях и СМИ резко выросло количество жалоб туляков на плохую работу общественного транспорта — городского и междугороднего. Рекордсмены по количеству жалоб и недовольств — Тула, Щекино и Узловая.

26 января на оперативном совещании правительства губернатор резко высказался о цифре 86% — на столько, по словам докладчиков, выполнены транспортные услуги в регионе. И это считается нормальным. 

«Слово „нормально“ — от слова „норма“. Когда транспортные работы выполняются на 86% и вы характеризуете это как „нормально“, это ненормально!

Дискутировать с вами на эту тему я не буду. Нормально — это когда 100%.

А хорошо и отлично — это когда к „нормально“ добавляются дополнительные „плюшки“: когда в наших транспортных средствах тепло, а когда нужно — прохладно; работают точки Wi-Fi…

У нас сейчас большое количество обращений с жалобами на плохую работу общественного транспорта. Люди долго ждут транспорт на остановках в мороз. Ну это так себе аттракцион. Давайте возьмем за правило понимать слово „нормально“ как 100-процентное исполнение. В этой связи посыл такой: наибольшее количество обращений по Туле, Щекино и Узловой.

И если 86% нормально в работе транспорта, то значит, и 86% в зарплате тоже нормально.

Вопрос сложный, но сначала надо принять административные меры к перевозчикам. Платите себе зарплату в 86% и добирайтесь на работу общественным транспортом. Постойте с людьми и потом попробуйте себе объяснить задержки техническим состоянием транспорта и нехваткой водителей», — сказал Миляев.

По итогам рассмотрения проблемы губернатор поручил своему первому заму Михаилу Пантелееву разобраться в работе общественного транспорта в зимний период и разработать предложения по улучшению его работы в регионе.

сегодня, в 14:00 +1
