В Скуратово построят дом для переселенцев из аварийного жилья и сирот

Высотку возведут между улицами Маяковского и Грибоедова в поселке 2-м Западном.

Фото Алексея Пирязева.

Проект строительства многоквартирного 13-этажного дома получил одобрение в ходе заседания Градостроительного земельного совета Тульской области.

В новой высотке выделят квартиры переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2027 года.

Ранее были внесены изменения в Генеральный план Тулы, зона застройки изменена со среднеэтажной на высотную.

Сейчас на участке ведутся топографические и изыскательские работы. Застройщик планирует возвести не только дом, но и образовательные учреждения — школу и детский сад. Также он пообещал решить вопрос с транспортом и обустроить остановки для общественного транспорта.