Россельхознадзор аннулировал документы на 610 тонн воловской пшеницы

Выяснилось, что в протоколе испытаний не были проставлены даты и время забора образцов зерна.

Специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора провели надзорное мероприятие в отношении расположенного в Воловском районе Тульской области ООО «Темп».

При проверке данных информационной системы Росаккредитации выяснилось, что предприятие зарегистрировало декларацию о соответствии на партию пшеницы весом 610 тонн.

Однако в протоколе испытаний отсутствовали дата и время отбора пробы зерна, что могло поставить под сомнение результаты работ. Кроме того, в документах не было уникального номера записи об аккредитации испытательной лаборатории.

Все перечисленное является нарушением технического регламента ЕАЭС «О безопасности зерна». Декларация на пшеницу была признана недействительной, а ООО «Темп» получило предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.