Ночью на улицах Тулы частично ограничат парковку транспорта

Причина – работы по уборке и вывозу снега.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ с 21.00 4 февраля до 5.00 5 февраля будет временно ограничена парковка транспорта на следующих участках:

  • на пр. Ленина (от ул. Каминского до ул. Советской в обе стороны),
  • на ул. Майской (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко),
  • в Бухоновском переулке.

С 22.00 4 февраля до 5.00 5 февраля ограничение будет действовать на ул. Ф. Энгельса (от ул. Каминского до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Первомайской).

Совместно с коммунальщиками будут работать сотрудники ГИБДД. При необходимости они эвакуируют машины, мешающие уборке. Администрация города просит жителей учитывать эту информацию при планировании поездок.

вчера, в 19:40 +1
