В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за 30-градусных морозов

Фото Алексея Пирязева.

Из-за аномального холода в Тульской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение опубликовали синоптики Гидрометцентра.

Напомним, что уже предстоящей ночью на территории региона местами ожидаются 30-градусные морозы. Температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более. Морозы задержатся в регионе до 6 февраля.

Отметим, что ранее министерство образования Тульской области разъяснило правила посещения уроков детьми в периоды сильных морозов. Подробнее — по ссылке.