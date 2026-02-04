  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за 30-градусных морозов

Синоптики обещают потепление к выходным.

Фото Алексея Пирязева.

Из-за аномального холода в Тульской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение опубликовали синоптики Гидрометцентра. 

Снимок экрана 2026-02-04 144142.png

Напомним, что уже предстоящей ночью на территории региона местами ожидаются 30-градусные морозы. Температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более. Морозы задержатся в регионе до 6 февраля.

Отметим, что ранее министерство образования Тульской области разъяснило правила посещения уроков детьми в периоды сильных морозов. Подробнее — по ссылке.

