В феврале в тульских школах на переменах будут звучать патриотические песни. Об этом сообщает министерство образования региона. В рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» школьники услышат композиции, посвящённые Дню защитника Отечества.
Кроме итого, февральская программа проекта приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Дню российской науки.
В учебных учреждениях прозвучат такие песни:
- «Защитники России», слова и музыка Елены Обуховой, исполнитель — Ольга Быкова,
- «На побывку едет молодой моряк», слова Виктора Бокова, музыка Александра Аверкина, исполнитель — Людмила Зыкина,
- «Экипаж — одна семья», слова Юрия Погорельского, музыка Виктора Плешака, исполнитель — ВИА «Самоцветы»,
- «Я голосую за жизнь», слова и музыка Дениса Майданова, исполнители — Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька».