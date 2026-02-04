  1. Моя Слобода
В тульских школах на переменах будут звучать патриотические песни

Школьникам включат советские и современные песни о значимости подвига предков и важности защиты Родины.

В тульских школах на переменах будут звучать патриотические песни
Фото Алексея Пирязева.

В феврале в тульских школах на переменах будут звучать патриотические песни. Об этом сообщает министерство образования региона. В рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» школьники услышат композиции, посвящённые Дню защитника Отечества. 

Кроме итого, февральская программа проекта приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Дню российской науки.

В учебных учреждениях прозвучат такие песни:

  • «Защитники России», слова и музыка Елены Обуховой, исполнитель — Ольга Быкова,
  • «На побывку едет молодой моряк», слова Виктора Бокова, музыка Александра Аверкина, исполнитель — Людмила Зыкина,
  • «Экипаж — одна семья», слова Юрия Погорельского, музыка Виктора Плешака, исполнитель — ВИА «Самоцветы»,
  • «Я голосую за жизнь», слова и музыка Дениса Майданова, исполнители — Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька».

Фотограф:
вчера, в 17:18 −22
