Школьникам включат советские и современные песни о значимости подвига предков и важности защиты Родины.

Фото Алексея Пирязева.

В феврале в тульских школах на переменах будут звучать патриотические песни. Об этом сообщает министерство образования региона. В рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» школьники услышат композиции, посвящённые Дню защитника Отечества.

Кроме итого, февральская программа проекта приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Дню российской науки.

В учебных учреждениях прозвучат такие песни: