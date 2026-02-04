В Пролетарском округе Тулы к двум садовым товариществам подвели газ

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Специалисты Тулагоргаза построили распределительные сети общей протяженностью 1,1 км. В садоводствах создана техническая возможность подключения домов, 11 из которых уже подключены.

— Программа социальной догазификации — это ответ на вопрос, как бесплатно подвести газ до границ земельного участка. Важное условие: дома в садоводствах должны быть предназначены для постоянного проживания, а у заявителей оформлены права собственности на земельные участки и жилые дома, — подчеркнул глава администрации города Илья Беспалов.

Гендиректор АО «Тулагоргаз» Василий Большов отметил, что с жителями садовых товариществ заключено 15 договоров, 13 из них — на выполнение всего комплекса услуг по газификации. Льготные категории граждан могут компенсировать расходы на работы внутри участка, монтаж коммуникаций и покупку оборудования.