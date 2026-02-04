Начальник МКП «Тулгорэлектротранс»: В задержках движения автобусов и трамваев виноваты автомобилисты

Об этом на совещании в областном минтрансе сообщил руководитель МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В ведомстве обсудили нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Замминистра - директор департамента транспорта Евгений Ташлыков подчеркнул, что хаотичная парковка создает серьёзные препятствия для работы общественного транспорта, машин экстренных служб и коммунальной техники.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин сообщил о регулярных задержках в движении трамваев и автобусов, вызванных неправильной парковкой автомобилей вблизи остановок и на путях.

На совещании выделили ряд конкретных шагов для решения проблемы с парковкой: регулярный мониторинг ситуации, оптимизацию работы патрульных экипажей и активизацию информационной поддержки для формирования в обществе культуры ответственного поведения на дороге.