В Тульской области посчитают воробьев

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область присоединится к Всероссийской переписи воробьев. Она пройдет с 7 по 15 февраля. Главная цель акции — оценить популяцию птиц и выяснить причины сокращения их численности.

Как рассказала Myslo научный сотрудник лаборатории Биоразнообразия и биомониторинга ТГПУ и национального парка «Тульские засеки» Ольга Швец, в нашей зоне живут два вида воробьев — домовый и полевой. Они имеют привычный нам облик воробья, которого трудно спутать с какой-либо другой птицей.

— По голосу практически неотличимы друг от друга — оба «чирикают», однако отличаются по внешнему виду. Домовый воробей немного крупнее, с серыми щеками и серым верхом головы (шапочкой) у самцов. Полевой — чуть мельче, все (и самцы и самки) в коричневой шапочке и с хорошо заметными черными пятнами на щеках. Вот эти пятна — самый простой и надежный признак, позволяющий виды наших воробьев быстро отличить друг от друга, —рассказала Ольга Викторовна.

В прошлом (конец ХХ - начало ХХI в.) домовый воробей практически повсеместно был одним из самых массовых видов городских птиц, полевой — селился преимущественно в сельской местности.

Сейчас ситуация с воробьями в ряде городов России, в том числе и в Туле, сильно изменилась — оба вида заметно сократили свою численность. Особенно заметно это у домового воробья, ставшего очень малочисленным. Ситуация с полевым воробьем немного лучше. Большинство воробьев, которых мы сейчас можем увидеть в городе — как раз полевые.

— В зимний период среди основных причин, вызывающих гибель птиц, ученые называют использование антигололедных реагентов, которые воробьи склевывают, получая в результате отравление. В летний период — повсеместное распространение искусственных и стриженых моновидовых газонов, характеризующихся почти полным отсутствием кормовой базы — семян трав и насекомых, — отметила Ольга Швец.

Для определения точных причин, влияющих на изменение численности птиц в городах, и проводят такие массовые акции по переписи. Курирует мероприятие Союз охраны птиц России, в Тульской области есть региональный куратор — нацпарк Тульские засеки.

К участию в акции приглашаются волонтеры любого возраста. Ученые считают сами отдельно в рамках программы учета зимующих птиц.

По словам Ольги Викторовны, воробьи любят сидеть на кустах и очень любят кормушки. Найти их легко по громкому чириканью. После этого желательно к кусту (или кормушке) подойти и посмотреть на воробьев (желательно на голову — есть черное пятно на щеке — полевой, нет — домовый) и посчитать количество обнаруженных видов. Разные виды воробьев часто могут держаться в одной стае.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно заполнить анкету и скачать инструкцию. Посмотреть информацию о переписи можно тут.