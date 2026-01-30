  1. Моя Слобода
Медики тульской скорой помощи получили шесть новых машин

Они приобретены за счет регионального бюджета и межбюджетного трансферта из Правительства Москвы.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Новенькие «Газели», оснащенные передовым медицинским оборудованием, уже готовы к выездам. Две машины направят на тульские подстанции, четыре – в другие населенные пункты области.

2.JPG

– Тульская скорая помощь – одна из лучших в стране по скорости реагирования на экстренные вызовы. В 2025 году среднее время прибытия бригады скорой помощи составило 16,6 минут, а на экстренные вызовы – 15,4 минуты, что значительно быстрее нормативов. Новые автомобили помогут еще более эффективно реагировать в критических ситуациях и спасать жизни людей, – сказал глава областного минздрава Сергей Мухин. 

3.JPG

В Тульской области для медиков службы скорой медицинской помощи действуют меры поддержки: ежемесячные выплаты, выплаты медработникам старше 60 лет, предоставление служебного жилья, компенсация аренды жилья. 

При поддержке губернатора Дмитрия Миляева сохраняется введённая три года назад социальная выплата для водителей скорой помощи в размере 6000 рублей.

30 января, в 20:15 −1
