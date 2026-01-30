  1. Моя Слобода
Строить качественно и быстро: Дмитрию Миляеву показали школы в новых ЖК Тулы

С губернатором к инспектированию объектов присоединился член детского совета при общественном совете Министерства строительства и ЖКХ РФ Семен Занин.

Строить качественно и быстро: Дмитрию Миляеву показали школы в новых ЖК Тулы

Строительство школы в ЖК «Суворовский-2» стартовало в марте 2025 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» госпрограммы «Развитие образования».

Завершиться строительство должно весной 2027 года. В новый учебный год 2027/2028 школа сможет принять до 1100 учеников. В основе строительства типовой проект, который хорошо себя зарекомендовал в ЖК «Северная Мыза», «Балтийский» и «1-й Юго-Восточный микрорайон». 

27au1mj163wlr97d3mjrlvjp32q16bxm.jpg

Здание школы возведено, однако внутри еще много работы. Готовность объекта оценивается на 57%.

ihjikmf5w3m8923s9utjg2kyour1rvfb.jpg

Сейчас внутри ведутся электромонтажные работы, монтаж освещения и вентиляционных систем, внутренних инженерных сетей, лифтового оборудования, а также отделочные работы. 

z6cxciz70x9mw0jqc5v0m5qidltggtq3.jpg

Рядом со школой появится большой спортивный стадион, озеленение, газоны, игровая зона. Также будет предусмотрено 11 мест для кратковременной остановки машин родителей, в том числе одно увеличенное место для инвалидов.

К самой школе будет вести дорожка для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

30 января губернатор Дмитрий Миляев вместе с членом детского совета при общественном совете при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Семеном Заниным.

_Z5A7867.JPG

Мальчику 13 лет, он учится в 7 классе школы № 25 в Новомосковске. Парень некоторое время назад увлекся вопросами строительства и продолжает семейную трудовую династию: его мама работает в сфере ЖКХ, а дедушка всю жизнь занимался строительством.

Вдохновленный их примером и желанием помогать людям, Семен уже сделал первые шаги в профессию — он несколько лет назад стал членом Детского общественного совета при Минстрое России, где участвует в обсуждении строительных проектов и проблем отрасли, принимает участие в работе медиацентра при совете. 

PAV_5147.JPG

— Я в 2023 году принял участие в конкурсе Министроя России «Спроси строителя». Задал вопрос: «Бытует мнение, что девизом современных строителей является „Добивайся успеха хорошего, строй быстро и дешево“. Как такой подход влияет на качество и долговечность зданий?» Я оказался в числе победителей и пошел в состав детского совета при Минстрое России. После этого стал делать свои проекты, развиваться и сейчас веду свою рубрику «Словарь строителя» в медиакоманде. Описываю строительные инструменты от А до Я по алфавиту. Это может быть и детям, и взрослым. Меня это очень вдохновляет и это очень классно. В будущем хотел бы поступить в МГСУ, чтобы дальше развивать свои проекты. А после вернуться в Тульскую область. Я очень рад, что сегодня мне удалось встретиться с губернатором, — рассказал Семен.

_Z5A7957.JPG

Вместе с главой региона они осмотрели пищеблок, учебный класс, актовый и спортивный залы.

746cs102b27gfa026ozpumeqli16wx12.jpg

Также школьник смог проверить качество выполненных работ с помощью электронного уровня и тепловизора.

jokdma4dmxx2toj870ci5reekro6f4rg.jpg

«Нам всегда крайне важно получать от детей обратную связь — советы или пожелания, — чтобы мы создавали те объекты, которые людям будут интересны», — заключил глава региона. 

Кстати, губернатор вопрос, с которым школьник победил на конкурсе, адресовал представителям строительной отрасли. 

«Бытует мнение, что девизом современных строителей является „Добивайся успеха хорошего, строй быстро и дешево“. Как такой подход влияет на качество и долговечность зданий?»

Министр строительства региона Игорь Казеный отметил, что правильнее будет, если застройщики будут работать с девизом «Строй быстро и качественно». Представитель застройщика со свой стороны добавил, что понятие «дешево» — относительное и варьируется в зависимости от сегмента, для которого возводится жилье. По его мнению, дешево — не значит качественно, а именно качество хотят в первую очередь получать жители любой новостройки.

В Тульской области реализуется комплексный подход к развитию жилья. в рамках реализации такой концепции в микрорайоне «Суворовский-2»будут построены еще один детский сад и школа искусств.

После губернатор и Семен Занин отправились в Баташевскую школу — Центр образования № 21. Школа была построена в рамках национального проекта «Образование», в ней учится 600 ребят. Летом 2025 года, еще до открытия, она заняла второе место в номинации «Лучшая школа от застройщика».

sm0wu008eqnodsyfxifksf3fpmvv72ha.jpg

В школе углублено изучаются предметы по технологическому профилю: математика и информатика. Среди начальных классов есть четыре, которые созданы в партнерстве с хоккейным клубом «Академия Михайлова».

iaj8jdo0na52vwt86pxxrwwgscfse56s.jpg

Глава региона и Семен осмотрели пищеблок, спортивный зал, библиотечно-информационный центр и актовый зал, пообщались с учениками. 

xcq50qrf0x3yq4w3a3tco0sn17mxh09c.jpg

Дмитрий Миляев пригласил учителя физкультуры-участника регионального проекта ПРОстажер на Всероссийский форум учителей физкультуры, который пройдет в Тульской области в апреле. А в актовом зале губернатор и и Семен стали зрителями репетиции школьного театра. Ребята готовят к показу постановку по произведению Константина Симонова «Сын артиллериста».

Дмитрий Миляев и Семен также осмотрели квартиру жилого дома № 16 в ЖК «Баташи парк».

«Перед Тульской областью, как и всеми регионами, стоят задачи по развитию жилищного строительства. Строим мы сегодня достаточно интенсивно с точки зрения темпов строительства и объемов ввода жилья. Мы ежегодно выполняем поставленные показатели, выполнили план прошлого года. Наши застройщики сегодня на очень достойном и высоком уровне создают жилье, комплексно подходят к строительству социальной инфраструктуры», - сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона рассказал о планах развития социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.

«У нас серьезная задача — развивать образовательную и социальную инфраструктуру таким образом, чтобы люди, переезжая в новое жилье, имели возможность отправлять своих детей в школу, которая находится максимально близко к дому. На этом нельзя останавливаться. Большое количество детей учится в школах, которые были построены десятки лет назад. Мы ведем серьезную работу по капремонту наших образовательных учреждений. За последние три года мы капитально отремонтировали порядка 50 объектов образования, в этом году мы планируем отремонтировать 41 объект — это школы, детские сады, колледжи и детские лагеря — и начать ремонт еще 5 школ. Объем работ достаточно большой, будем двигаться вперед и наращивать темпы по ремонту», — сказал Дмитрий Миляев.

В ЖК «Баташи парк» также реализован комплексный подход к развитию жилья: рядом расположена школа, работает встроенный детский сад на 41 место. Кроме того, предполагается строительство детского сада на 200 мест.

Жилищное строительство остается одним из ключевых драйверов экономики региона. В 2025 году введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилой площади при плане в 833 тысячи. Этот показатель отражает реальные объемы нового жилья, доступного для жителей Тульской области.

Глава региона оценил вовлеченность Семена Занина в вопросы строительства и предложил создать Детский общественный совет при региональном министерстве строительства. Это позволит объединить активных ребят, дать им возможность участвовать в реализации программ и внести свой вклад в развитие родного края. Семен станет одним из первых его участников.

«Мы готовы слушать их советы и пожелания по благоустройству дворовых территорий, общественных и школьных пространств. Крайне важно, чтобы мы вместе создавали интересные людям объекты, отвечающие их запросам», — подытожил глава региона.

Губернатор вручил Семену памятный подарок.

Автор:
Фотограф:
30 января, в 20:39 −4
