Будни тульского водителя снегоуборочной машины

Владимир Боровский проводит за рулем по 12 часов семь дней в неделю.

Будни тульского водителя снегоуборочной машины
Фото Дмитрий Дзюбина.

Владимиру Боровскому 42 года. Уже восемь лет мужчина убирает снег с тульских улиц на огромной снегоуборочной машине. Спецтехника не только расчищает дороги от сугробов, но и посыпает их реагентами против гололеда.

7F5A8285.jpg

С начала января в Туле наступил снежный бум: сугробы в этом году выше нормы больше чем в два раза. Myslo решил узнать, как водители справляются с расчисткой улиц этой особенно снежной зимой. 

По словам Владимира, сейчас все водители работают в усиленном режиме по 12 часов семь дней в неделю:

— Мы очень стараемся и, как по мне, неплохо справляемся с таким огромным количеством снега.

7F5A8292.jpg

Каждый день Владимир встаёт в шесть утра, чтобы к семи уже быть за рулём снегоуборочной машины. Его смена длится до семи вечера. Во время снегопада у водителей нет возможности поесть в комфортных условиях — они перекусывают прямо в кабине, не выпуская руль из рук. Спецтехника же работает круглые сутки: в семь вечера в бой с сугробами идет уже другой водитель, и машина продолжает работу в ночную смену. Есть и менее габаритные машины, которые расчищают тротуары от снега.

— Сколько вам платят за такой труд?

— Зарплаты у нас хорошие. Наше «Спецавтохозяйство» входит в топ по оплате труда для водителей грузовых машин. В месяц мне платят в районе ста тысяч рублей.

7F5A8278.jpg

Когда снега нет, водители занимаются посыпкой дорог реагентами, а весной и летом пересаживаются за руль другой спецтехники.

— С появлением снега жители начинают возмущаться, что улицы города плохо чистят. Как вы к этому относитесь?

— Наша главная проблема — это припаркованные машины. Они сейчас везде, на всех улицах. Из-за них мы не можем проехать и нормально очистить всю ширину проезжей части. Я уже молчу про заледеневшие, брошенные машины — таких много на ул. 9 Мая, Николая Руднева. Из-за этого мы, например, и ул. Пузакова как следует почистить не можем — там постоянно стоят грузовые машины.

7F5A8276.jpgПрипаркованные машины выстроились и вдоль улицы Пушкинской, где мы общались с Владимиром.

На прошлой неделе сотрудники ГАИ ездили эвакуировать машины, но все равно их все убрать невозможно. Это сильно усложняет нашу работу! — сетует Владимир.

Мужчина говорит, что уже привык к негативным комментариям:

— Люди всегда чем-то недовольны, пытаюсь не пропускать негатив через себя. Мы очень стараемся. Если посмотреть на тульские центральные улицы, вы увидите, что даже в сильнейший снегопад на них всегда видна разметка и асфальт. Могу точно сказать, что ближайшие области таким похвастаться не могут. Я думаю, что у нас все получается!

Отметим, что вчера снег шел круглые сутки, а сегодня дороги уже были расчищены.

— Мы не можем прийти к недовольным людям во двор и почистить им снег. Этим должны заниматься коммунальные службы.

Еще Владимир пожаловался на лихачей на дорогах:

— Мы выезжаем колонной из семи машин, и всегда все пытаются нас подрезать или обогнать. Пожалуйста, не делайте так! Это и опасно, и мешает нашей работе.

Часто колонны снегоуборочной техники спасают от пробуксовки фуры и грузовые машины, подсыпая им под колеса реагенты.

Несмотря на все трудности, Владимир свою работу любит:

— Встанешь с утра, выглянешь в окно — а твои сменщики всю ночь работали, и дороги почищены! Как-то тепло на душе становится.

7F5A8289.jpg

Мужчина передал послание всем тулякам:

— Весна скоро, друзья! Будьте добрее, скоро все растает. А мы вам в этом обязательно поможем.

30 января, в 19:55 +15
