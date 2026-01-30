  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле ищут директора датского сада для особенных детей и директора маштехникума - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле ищут директора сада для особенных детей и руководителя маштехникума

Заявку для прохождения конкурсного отбора можно подать до 27 февраля.

В Туле ищут директора сада для особенных детей и руководителя маштехникума

Министерство образования Тульской области объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей Тульского детского сада для детей с ОВЗ и Алексинского машиностроительного техникума.

Претендент на должность директора детского сада для детей с ОВЗ должен  иметь высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «менеджмент» или «Управление персоналом», а также специалитет или магистратуру по педагогическому направлению и не менее 5 лет стажа руководящей или педагогической работы.

Примерный размер оплаты труда на этой должности – 40089 рублей. Предусмотрен ежегодный 56-дневной отпуск.

К соискателям должности директора Алексинского машиностроительного техникума предъявляются аналогичные требования по образованию и стажу работы. Зарплата чуть повыше – 48032 рубля и такой же отпуск в 56 дней.

Конкурс для соискателей будет проходить в два этапа: письменный тест и рассмотрение предложенной кандидатом программы деятельности учреждения.

Подробности можно найти на сайте министерства образования Тульской области или выяснить по телефону: 8(4872)55-98-03.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
30 января, в 19:40 −2
Другие статьи по темам
Событие
вакансии образование министерство образования Тульской области
Место
Тульская область Тула
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 983 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 29 611 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 604 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1415 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Будни тульского водителя снегоуборочной машины
Будни тульского водителя снегоуборочной машины
Драка на ул. Металлургов закончилась смертью для одного из участников
Драка на ул. Металлургов закончилась смертью для одного из участников

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.