В Туле ищут директора сада для особенных детей и руководителя маштехникума

Заявку для прохождения конкурсного отбора можно подать до 27 февраля.

Министерство образования Тульской области объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей Тульского детского сада для детей с ОВЗ и Алексинского машиностроительного техникума.

Претендент на должность директора детского сада для детей с ОВЗ должен иметь высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «менеджмент» или «Управление персоналом», а также специалитет или магистратуру по педагогическому направлению и не менее 5 лет стажа руководящей или педагогической работы.

Примерный размер оплаты труда на этой должности – 40089 рублей. Предусмотрен ежегодный 56-дневной отпуск.

К соискателям должности директора Алексинского машиностроительного техникума предъявляются аналогичные требования по образованию и стажу работы. Зарплата чуть повыше – 48032 рубля и такой же отпуск в 56 дней.

Конкурс для соискателей будет проходить в два этапа: письменный тест и рассмотрение предложенной кандидатом программы деятельности учреждения.

Подробности можно найти на сайте министерства образования Тульской области или выяснить по телефону: 8(4872)55-98-03.