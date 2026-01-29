Скончался сотрудник СК подполковник Дмитрий Пичугин

Накануне, 28 января, скоропостижно ушел из жизни сотрудник Следственного комитета РФ, подполковник юстиции Дмитрий Пичугин. Ему было 45 лет.
Дмитрий Анатольевич начал карьеру в органах прокуратуры в 2004 году, последовательно занимая должности старшего следователя, следователя по особо важным делам и заместителя руководителя следственного отдела в Щекино. После реорганизации Следственного комитета в самостоятельное ведомство в 2011 году продолжил службу в качестве руководителя следственного отдела и старшего следователя.
В 2019 году перешел на службу в Архангельскую область, где занимал должность руководителя межрайонного следственного отдела. В 2021 году ушел на заслуженный отдых.
В 2023 году вернулся на службу в Следственный комитет и продолжал выполнять профессиональные обязанности в Запорожье до последних дней жизни. Награждался государственными наградами, в том числе медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «За службу в особых условиях» и «Доблесть и отвага».
«Коллективы следственных управлений по Тульской и Запорожской областям выражают искренние слова соболезнования родственникам и близким», — отметили в региональном СК.