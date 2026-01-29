  1. Моя Слобода
Скончался сотрудник СК подполковник Дмитрий Пичугин

Ему было 45 лет.

Скончался сотрудник СК подполковник Дмитрий Пичугин
Фото СУ СК по Тульской области.

Накануне, 28 января, скоропостижно ушел из жизни сотрудник Следственного комитета РФ, подполковник юстиции Дмитрий Пичугин. Ему было 45 лет.

Дмитрий Анатольевич начал карьеру в органах прокуратуры в 2004 году, последовательно занимая должности старшего следователя, следователя по особо важным делам и заместителя руководителя следственного отдела в Щекино. После реорганизации Следственного комитета в самостоятельное ведомство в 2011 году продолжил службу в качестве руководителя следственного отдела и старшего следователя.

В 2019 году перешел на службу в Архангельскую область, где занимал должность руководителя межрайонного следственного отдела. В 2021 году ушел на заслуженный отдых.

В 2023 году вернулся на службу в Следственный комитет и продолжал выполнять профессиональные обязанности в Запорожье до последних дней жизни. Награждался государственными наградами, в том числе медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «За службу в особых условиях» и «Доблесть и отвага».

«Коллективы следственных управлений по Тульской и Запорожской областям выражают искренние слова соболезнования родственникам и близким», — отметили в региональном СК. 

29 января, в 16:43 0
