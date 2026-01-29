  1. Моя Слобода
В Богородицке мужчина поджег пьяную жену: женщина умерла в больнице

В СК возбуждено дело.

В Богородицке 45-летний Юрий К. обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По предварительной информации, 8 декабря 2025 года обвиняемый находился в квартире вместе с женой. Супруга Юрия распивала самогон, и этот факт очень разозлил мужчину. Недовольный алкогольным опьянением супруги, Юрий выплеснул на нее самогон, а потом поджег жидкость, которая пропитала одежду женщины.

Потерпевшая получила 35% ожогов поверхности тела и ожог дыхательных путей. От полученных повреждений она скончалась в больнице спустя 6 дней.

В отношении Юрия К. избрана мера пресечения в виде ареста, расследование дела продолжается. Мужчине грозит до 20 лет колонии. 

29 января, в 17:04 +1
убийство Богородицк уголовное дело сжег жену
