Крещенские купания, закрытые отделения Сбера и сошедший с рельсов грузовой поезд: топ новостей недели на Myslo

Чем запомнилась неделя тулякам?

Крещенские купания, закрытые отделения Сбера и сошедший с рельсов грузовой поезд: топ новостей недели на Myslo

В топе самых просматриваемых новостей недели — видеоинтервью с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев ответил на неожиданные, местами острые, местами личные вопросы. Видео во ВКонтакте набрало более 90 тысяч просмотров. Если вы его пропустили, смотрите по ссылке.

Традиционно хорошо наши читатели посмотрели фоторепортаж с крещенских купаний, которые прошли в Центральном парке Тулы. Как это было, — по ссылке.

Среди самых читаемых новостей — происшествие в Богородицком районе. На перегоне Жданка — Товарково с рельсов сошли четыре цистерны в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Предварительная причина ЧП — падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов. Подробности — по ссылке.

Еще одна тема недели — закрытие трех отделений Сбера в Туле — на улицах Металлургов, Болдина и Октябрьской. В банке объяснили это низким клиентопотоком. Подробности — тут.

Добрая история из Тульского перинатального центра. Врачи выходили малыша, который родился весом 980 граммов. 

«Торопыжка» за три месяца набрал вес до 3150 г, и теперь его, окрепшего и здорового, отправили домой. Нашу статью читайте по ссылке

Также среди просматриваемых новостей — репортаж с награждения конкурса «Спортсмен года». Кого наградили, можно почитать здесь.

А чем вам запомнилась ушедшая неделя? Пишите в комментариях!

