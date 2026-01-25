Где в Туле отключат электроэнергию 26 января

26 января специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а, 36,

ул. Гоголевская, 69-в, 69, 69-б, 81, 67, 71,

ул. С. Перовской, 26, 32, 22, 24, 28,

ул. Л. Толстого, 126,

пер. Союзный,

пер. Черниковский, 1, 1-а, 2, 3, 5, 6, 8, 8-д, 10,

ул. Советская, 5,

пер. Благовещенский, 1, 4, 9,

ул. Благовещенская, 3, 4, 6, 7, 7-а, 8-в, 9, 10, 12, 14, 18,

ул. Союзная, 1,

ул. Крестовоздвиженская, 1,

ул. Металлистов 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 21-а, 23,

ул. Щепкина, 2-20 (чётн.),

ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.), 28-а, 38,

ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 2-а, 4, 4-б, 6-а, 6-б, 12-а,

ул. Газовая, 40, 42, 44,

проезд Айвазовского, 6-а, 6-б, 12-а, 14.