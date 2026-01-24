  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 25 января для студентов и Татьян вход в тульские филиалы музея-заповедника «Куликово поле» бесплатный  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

25 января для студентов и Татьян вход в тульские филиалы музея-заповедника «Куликово поле» бесплатный 

Музеи будут работать до 18.00.

25 января для студентов и Татьян вход в тульские филиалы музея-заповедника «Куликово поле» бесплатный 
Фото: https://kulpole.ru.

25 января, в Татьянин день, студенты и все нареченные этим именем могут посетить экспозиции тульских филиалов музея-заповедника «Куликово поле» бесплатно. 

Музей «Тульские древности» (Тула, проспект Ленина, 47) откроет двери интерактивных площадок «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров». Пространство «Археология» (Тула, улица Металлистов, дома 1 и 8) зовет на выставки «Тула. Город на железной реке» и «Лесная царица. Сокровища первых веков».

Для получения музейных подарков — входных билетов без экскурсионного обслуживания — на кассах Татьянам необходимо предъявить удостоверение личности, а учащимся — зачетку или студенческий билет. Количество посещений не ограничено, музеи работают в воскресенье с 10.00 до 18.00. 

Также 25 января музей «Тульские древности» в 13.00 приглашает посетить интерактивное занятие «Татьянин день».

Подробности в соцсетях «Куликова поля».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
день студента Татьянин день
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 108 539 3
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
Жизнь Тулы и области
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
вчера, в 22:06, 49 1090 9
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
вчера, в 07:10, 159 3871 -17
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
сегодня, в 07:00, 13 574 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником
Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.