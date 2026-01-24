25 января для студентов и Татьян вход в тульские филиалы музея-заповедника «Куликово поле» бесплатный 

Фото: https://kulpole.ru.

25 января, в Татьянин день, студенты и все нареченные этим именем могут посетить экспозиции тульских филиалов музея-заповедника «Куликово поле» бесплатно.

Музей «Тульские древности» (Тула, проспект Ленина, 47) откроет двери интерактивных площадок «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров». Пространство «Археология» (Тула, улица Металлистов, дома 1 и 8) зовет на выставки «Тула. Город на железной реке» и «Лесная царица. Сокровища первых веков».

Для получения музейных подарков — входных билетов без экскурсионного обслуживания — на кассах Татьянам необходимо предъявить удостоверение личности, а учащимся — зачетку или студенческий билет. Количество посещений не ограничено, музеи работают в воскресенье с 10.00 до 18.00.

Также 25 января музей «Тульские древности» в 13.00 приглашает посетить интерактивное занятие «Татьянин день».

Подробности в соцсетях «Куликова поля».