Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пожелал студентам уверенности в себе и вдохновения.

— Этот праздник объединяет энергичных, целеустремленных молодых людей, перед которыми открыты все возможности. Студенческие годы — это время поиска, роста и смелых идей. Именно сейчас вы закладываете фундамент своего будущего, получаете знания и навыки, которые определят вашу профессиональную траекторию и развитие региона и страны.

Сегодня перед Россией стоят серьезные задачи, и именно вам предстоит решать, каким будет завтрашний день. Тульская область нуждается в ваших талантах, вашей готовности брать на себя ответственность. Уже сейчас вы показываете, что регион может на вас рассчитывать: участвуете в волонтерских проектах, помогаете семьям военнослужащих, реализуете научные и социальные инициативы, становитесь частью важных для общества процессов.

Правительство Тульской области создает все необходимые условия, чтобы каждый студент может раскрыть свой потенциал. Мы развиваем современные молодежные пространства, поддерживаем образовательные, творческие и научные проекты, расширяем грантовые и стипендиальные программы.

Помните: наш регион и вся страна рассчитывают на таких активных, неравнодушных и смелых молодых людей. И какую бы сферу вы ни выбрали, важно идти вперед, верить в свои силы и добиваться поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, уверенности в себе, удачи и больших успехов, — отметил глава региона.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский подчеркнул, что праздник символизирует молодость, оптимизм и процветание.

— Дорогие юноши и девушки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем российского студенчества.

Сейчас в вашей жизни прекрасная пора — время взросления и профессионального становления, период новых важных открытий, амбициозных планов, ярких моментов, которые, несомненно, останутся в памяти на долгие годы.

Этот праздник символизирует молодость, оптимизм, упорство и желание получать знания. Будьте настойчивы в достижении целей, никогда не сдавайтесь и всегда верьте в себя.

Вы — будущее России. И от ваших сегодняшних начинаний, приоритетов, активной гражданской позиции, трудолюбия и желания развиваться зависит процветание нашей страны.

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешной учебы и всего самого доброго!

Глава Новомосковска Руслан Бутов пожелал всем Татьянам здоровья, благополучия, а студентам — стать достойными гражданами нашей страны.