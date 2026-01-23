Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пожелал студентам уверенности в себе и вдохновения.
— Этот праздник объединяет энергичных, целеустремленных молодых людей, перед которыми открыты все возможности. Студенческие годы — это время поиска, роста и смелых идей. Именно сейчас вы закладываете фундамент своего будущего, получаете знания и навыки, которые определят вашу профессиональную траекторию и развитие региона и страны.
Сегодня перед Россией стоят серьезные задачи, и именно вам предстоит решать, каким будет завтрашний день. Тульская область нуждается в ваших талантах, вашей готовности брать на себя ответственность. Уже сейчас вы показываете, что регион может на вас рассчитывать: участвуете в волонтерских проектах, помогаете семьям военнослужащих, реализуете научные и социальные инициативы, становитесь частью важных для общества процессов.
Правительство Тульской области создает все необходимые условия, чтобы каждый студент может раскрыть свой потенциал. Мы развиваем современные молодежные пространства, поддерживаем образовательные, творческие и научные проекты, расширяем грантовые и стипендиальные программы.
Помните: наш регион и вся страна рассчитывают на таких активных, неравнодушных и смелых молодых людей. И какую бы сферу вы ни выбрали, важно идти вперед, верить в свои силы и добиваться поставленных целей.
Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, уверенности в себе, удачи и больших успехов, — отметил глава региона.
Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский подчеркнул, что праздник символизирует молодость, оптимизм и процветание.
— Дорогие юноши и девушки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем российского студенчества.
Сейчас в вашей жизни прекрасная пора — время взросления и профессионального становления, период новых важных открытий, амбициозных планов, ярких моментов, которые, несомненно, останутся в памяти на долгие годы.
Этот праздник символизирует молодость, оптимизм, упорство и желание получать знания. Будьте настойчивы в достижении целей, никогда не сдавайтесь и всегда верьте в себя.
Вы — будущее России. И от ваших сегодняшних начинаний, приоритетов, активной гражданской позиции, трудолюбия и желания развиваться зависит процветание нашей страны.
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешной учебы и всего самого доброго!
Глава Новомосковска Руслан Бутов пожелал всем Татьянам здоровья, благополучия, а студентам — стать достойными гражданами нашей страны.