  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником

К поздравлениям присоединились председатель Тульской облдумы и глава Новомосковска.

Дмитрий Миляев поздравил тульских студентов с праздником
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пожелал студентам уверенности в себе и вдохновения. 

— Этот праздник объединяет энергичных, целеустремленных молодых людей, перед которыми открыты все возможности. Студенческие годы — это время поиска, роста и смелых идей. Именно сейчас вы закладываете фундамент своего будущего, получаете знания и навыки, которые определят вашу профессиональную траекторию и развитие региона и страны.

Сегодня перед Россией стоят серьезные задачи, и именно вам предстоит решать, каким будет завтрашний день. Тульская область нуждается в ваших талантах, вашей готовности брать на себя ответственность. Уже сейчас вы показываете, что регион может на вас рассчитывать: участвуете в волонтерских проектах, помогаете семьям военнослужащих, реализуете научные и социальные инициативы, становитесь частью важных для общества процессов.

Правительство Тульской области создает все необходимые условия, чтобы каждый студент может раскрыть свой потенциал. Мы развиваем современные молодежные пространства, поддерживаем образовательные, творческие и научные проекты, расширяем грантовые и стипендиальные программы. 

Помните: наш регион и вся страна рассчитывают на таких активных, неравнодушных и смелых молодых людей. И какую бы сферу вы ни выбрали, важно идти вперед, верить в свои силы и добиваться поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, уверенности в себе, удачи и больших успехов, — отметил глава региона.

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский подчеркнул, что праздник символизирует молодость, оптимизм и процветание. 

— Дорогие юноши и девушки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем российского студенчества.

Сейчас в вашей жизни прекрасная пора — время взросления и профессионального становления, период новых важных открытий, амбициозных планов, ярких моментов, которые, несомненно, останутся в памяти на долгие годы.

Этот праздник символизирует молодость, оптимизм, упорство и желание получать знания. Будьте настойчивы в достижении целей, никогда не сдавайтесь и всегда верьте в себя.

Вы — будущее России. И от ваших сегодняшних начинаний, приоритетов, активной гражданской позиции, трудолюбия и желания развиваться зависит процветание нашей страны.

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешной учебы и всего самого доброго!

Глава Новомосковска Руслан Бутов пожелал всем Татьянам здоровья, благополучия, а студентам — стать достойными гражданами нашей страны. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 09:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
День студента поздравление
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 108 539 3
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
Жизнь Тулы и области
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
вчера, в 22:06, 49 1090 9
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
вчера, в 07:10, 159 3871 -17
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
сегодня, в 07:00, 13 574 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
25 января для студентов и Татьян вход в тульские филиалы музея-заповедника «Куликово поле» бесплатный 
25 января для студентов и Татьян вход в тульские филиалы музея-заповедника «Куликово поле» бесплатный 
Из-за уборки снега в Туле перекроют часть улицы Михеева
Из-за уборки снега в Туле перекроют часть улицы Михеева

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.