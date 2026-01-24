Тульские велогонщики готовятся к старту на чемпионате Европы

Наши спортсмены отправятся в Турцию.

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 по 5 февраля в турецкой Конье пройдет чемпионат Европы по велотреку. Трое спортсменов велокоманды «Марафон-Тула» вошли в состав сборной. Это Игорь Гирилович, Екатерина Евланова и Алина Лысенко.

Для Игоря Гириловича этот старт станет дебютным на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Когда я узнал о возможности поехать, то вцепился в штангу, начал работать как одержимый, лишь бы получить этот шанс», — заявил спортсмен.

Чемпионат пройдет на высокогорном треке, помимо представителей из Тульской области, в сборной выступят еще семь спортсменов.