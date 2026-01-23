В Туле открылся центр пробации

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в соответствии с требованиями федерального законодательства создан и начал работу региональный центр пробации. Он организован на базе государственного учреждения «Региональный центр „Развитие“».

Центр посетила заместитель губернатора Тульской области Наталья Архипова. Она отметила, что размещение центра на базе действующего учреждения социальной защиты позволило оперативно запустить его работу.

Создание центра пробации предусмотрено Федеральным законом от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». Сегодня такие центры работают в 75 регионах страны, открыто 111 центров пробации. Тульская область последовательно выстраивает эту систему на региональном уровне.

«Задача пробации — помочь человеку после освобождения вернуться к нормальной жизни: найти работу, восстановить документы, выстроить социальные связи. Для региона это вопрос социальной стабильности и безопасности», — подчеркнула Наталья Архипова.

Центр оказывает комплексную поддержку гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, включая содействие в трудоустройстве, восстановлении документов, получении образования, оформлении мер социальной поддержки и социального контракта, а также помощь в решении вопроса временного проживания.

Особый акцент сделан на трудоустройство. В Тульской области уже действует отработанная практика, при которой предприятия принимают на работу бывших осуждённых с предоставлением жилья. Этот механизм был апробирован в прошлом году и показал положительные результаты. При этом помощь строится на принципе личной ответственности — человек работает и самостоятельно обеспечивает себя.

Важным направлением остаётся информирование ещё до освобождения. В учреждениях УФСИН проходят встречи в формате «час правового регулирования», где специалисты министерства труда и социальной защиты Тульской области рассказывают о возможностях трудоустройства и социальной поддержки.

Работа центра пробации будет вестись в тесном межведомственном взаимодействии правительства Тульской области, УФСИН, службы занятости, органов социальной защиты и общественных организаций.