После жалоб пассажиров минтранс проверил работу транспорта по направлению Тула — Щёкино

Сейчас работа на маршруте стабилизирована.

После жалоб пассажиров минтранс проверил работу транспорта по направлению Тула — Щёкино
Фото минтранса Тульской области.

В начале января 2026 года в региональный минтранс пассажиры пожаловались на неудовлетворительную работу транспорта по направлению Тула — Щёкино. Ведомство провело проверку.

«В рамках заключенного перевозчиком контракта был проведен контроль и приняты исчерпывающие меры реагирования. В настоящий момент работа на маршруте стабилизирована», — сообщили в министерстве транспорта.

Также в ведомстве отметили, что работа транспортных компаний региона находится на особом контроле. Проводятся регулярные контрольные мероприятия и совместные рейды с ГИБДД и Ространснадзором.

23 января, в 20:28 0
Место
Тула
Прочее
Минтранс Тульской области работа транспорта
