Сейчас работа на маршруте стабилизирована.

Фото минтранса Тульской области.

В начале января 2026 года в региональный минтранс пассажиры пожаловались на неудовлетворительную работу транспорта по направлению Тула — Щёкино. Ведомство провело проверку.

«В рамках заключенного перевозчиком контракта был проведен контроль и приняты исчерпывающие меры реагирования. В настоящий момент работа на маршруте стабилизирована», — сообщили в министерстве транспорта.

Также в ведомстве отметили, что работа транспортных компаний региона находится на особом контроле. Проводятся регулярные контрольные мероприятия и совместные рейды с ГИБДД и Ространснадзором.