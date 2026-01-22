Стала известна дата строительства III очереди Восточного обвода

Работы продлятся до 2030 года.

Фото правительства Тульской области.

Строительство III очереди Восточного обвода планируют начать во втором квартале 2026 года. Информацию озвучили сегодня, 22 января, на выездном совещании зам. губернатора Тульской области Владимира Цибульского.

Строительство нового участка дороги разгрузит улицы Тулы и уберет грузовики из спальных районов.

«Реализация III пускового комплекса позволит значительно снизить транспортную нагрузку на центральные магистрали Тулы и перенаправить транзитный грузовой поток федеральной трассы Р-132 „Золотое кольцо“ в обход жилых районов», – сказал чиновник.

Директор департамента дорожного хозяйства Виталий Чепелев уточнил, что строительные работы планируется начать во втором квартале 2026 года.

Сейчас проект изучается Министерством экономического развития России.