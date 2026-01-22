  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев рассказал о своих «местах силы»

Публикуем отрывок из интервью губернатора Тульской области медиаменеджеру Илье Степанову.

Дмитрий Миляев рассказал о своих «местах силы»

— Ваши любимые места в Туле, в родном Киреевске и Тульской области в целом — куда возвращаетесь сердцем?
— Весь регион родной. Киреевск — моя малая родина, где я родился, провел все детство и юность. В Тульской области был везде. Регион мне родной и по месту рождения, и по духу, и по праву.

— Есть ли у Вас в Туле любимое кафе или ресторан, куда Вы любите заходить?
— Я не стал бы выделять что-то, просто не ходок по ресторанам и кафе. А в целом люблю уютную спокойную атмосферу. В молодые годы, конечно, хотелось музыку погромче…
 

Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.

23 января, в 11:00 −17
Событие
интервью губернатор СМИ
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
