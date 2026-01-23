Сотрудница «Почты России» сколотила ОПГ и украла 9 млн рублей: суд огласил приговор

Об этом сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

В городе Щекино четыре бывшие сотрудницы «Почты России» признаны виновными в хищении чужого имущества и мошенничестве.

Судом установлено, что 50-летняя сотрудница организовала преступную группу в марте 2022 года. Кроме нее, в состав вошли три руководительницы разных почтовых отделений.

С марта по ноябрь 2022 года соучастники похитили денежные средства в почтовых отделениях, расположенных на территориях Щекинского и Плавского районов Тульской области, на общую сумму свыше 9 млн рублей.

Приговором суда организатору банды и её ближайшей подельнице назначено наказание в виде 3 и 2 лет колонии общего режима, соответственно.

Еще две обвиняемые получили 7 и 8 месяцев колонии, но им зачли время, проведенное под арестом, и отпустили в зале суда.