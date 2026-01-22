  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев о работе центра «Герой 71»: «Уверен, мы движемся в правильном направлении» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев о работе Центра «Герой 71»: «Уверен, мы движемся в правильном направлении»

Губернатор рассказал об этом в интервью медиаменеджеру Илье Степанову.

Дмитрий Миляев о работе Центра «Герой 71»: «Уверен, мы движемся в правильном направлении»

В ходе беседы были затронуты разные темы. В частности, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал и про проект «Герой 71»:

— В Тульской области уже открыто шесть Центров «Герой 71». Проект помогает участникам СВО и их семьям. Как оцениваете работу центров?

— Конечно, это надо бы спрашивать у тех, для кого работают эти Центры. Я часто общаюсь и с бойцами, и с членами их семей, каждый раз спрашиваю, насколько эффективна помощь и поддержка в Центрах, насколько там комфортно. Меня в первую очередь волнует, как выстраиваются коммуникации между сотрудниками Центра и бойцами. Ведь чуткости научить нельзя. Главное, чтобы у тех, кто туда обращается, возникало доверие к людям, которые там работают. 

Уверен, мы движемся в правильном направлении — предоставление всех мер поддержки в режиме «одного окна», чтобы каждый куратор принимал на себя ситуацию и подключал те силы и ресурсы, которые необходимы для ее разрешения.

Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
22 января, в 16:00 −15
Другие статьи по темам
Прочее
губернатор Тульской области Дмитрий Миляев Герой 71 интервью
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 149 2304 4
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
сегодня, в 13:30, 37 667 0
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
сегодня, в 15:34, 34 910 1
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1092 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сотни спортсменов, крики болельщиков и трехметровая «сосиска по-русски»: как прошла традиционная «Татьяниада» в ТулГУ
Сотни спортсменов, крики болельщиков и трехметровая «сосиска по-русски»: как прошла традиционная «Татьяниада» в ТулГУ
Житель Новомосковска отвесил пощечину медику: суд огласил приговор
Житель Новомосковска отвесил пощечину медику: суд огласил приговор

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.