Дмитрий Миляев о работе Центра «Герой 71»: «Уверен, мы движемся в правильном направлении»

В ходе беседы были затронуты разные темы. В частности, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал и про проект «Герой 71»:

— В Тульской области уже открыто шесть Центров «Герой 71». Проект помогает участникам СВО и их семьям. Как оцениваете работу центров?

— Конечно, это надо бы спрашивать у тех, для кого работают эти Центры. Я часто общаюсь и с бойцами, и с членами их семей, каждый раз спрашиваю, насколько эффективна помощь и поддержка в Центрах, насколько там комфортно. Меня в первую очередь волнует, как выстраиваются коммуникации между сотрудниками Центра и бойцами. Ведь чуткости научить нельзя. Главное, чтобы у тех, кто туда обращается, возникало доверие к людям, которые там работают.

Уверен, мы движемся в правильном направлении — предоставление всех мер поддержки в режиме «одного окна», чтобы каждый куратор принимал на себя ситуацию и подключал те силы и ресурсы, которые необходимы для ее разрешения.

