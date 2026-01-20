  1. Моя Слобода
Виктора Дзюбу наградили юбилейной медалью «Росатома»

Депутат Государственной Думы получил медаль «80 лет атомной отрасли России».

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня образования атомной промышленности наградил депутата Государственной Думы ФС РФ, члена Комитета Государственной Думы по энергетике Виктора Дзюбу Юбилейной медалью «80 лет атомной отрасли России».

«Благодарю Алексея Евгеньевича за оценку моего труда и работы моей команды», — прокомментировал получение награды Виктор Дзюба.

сегодня, в 14:23
