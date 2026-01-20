В Туле начальником Управления организации охраны общественного порядка УМВД стал полковник Воронцов

В органах внутренних дел он служит с 2003 года.

В тульском УМВД произошли кадровые перестановки. Полковник полиции Владимир Воронцов назначен начальником Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Владимир Дмитриевич родился 20 октября 1980 года в п. Одоеве Тульской области. Окончил Тульский филиал Московского университета МВД России. В органах внутренних дел служит с 2003 года.

Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», медалью «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД II степени». В 2018 году выезжал в полугодовую служебную командировку в Северо-Кавказский регион.