  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле начальником Управления организации охраны общественного порядка УМВД стал полковник Воронцов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле начальником Управления организации охраны общественного порядка УМВД стал полковник Воронцов

В органах внутренних дел он служит с 2003 года.

В Туле начальником Управления организации охраны общественного порядка УМВД стал полковник Воронцов
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В тульском УМВД произошли кадровые перестановки. Полковник полиции Владимир Воронцов назначен начальником Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Владимир Дмитриевич родился 20 октября 1980 года в п. Одоеве Тульской области. Окончил Тульский филиал Московского университета МВД России. В органах внутренних дел служит с 2003 года. 

Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», медалью «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД II степени». В 2018 году выезжал в полугодовую служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:16 0
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Воронцов
Место
Тула
Прочее
полиция
Погода в Туле 20 января: небольшой снег и до 10 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 января: небольшой снег и до 10 градусов мороза
сегодня, в 07:00, 55 881 4
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева
Жизнь Тулы и области
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева
сегодня, в 07:44, 33 6682 -15
Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?
Жизнь Тулы и области
Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?
сегодня, в 13:22, 24 492 -1
В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды
Жизнь Тулы и области
В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды
сегодня, в 09:48, 22 1306 10

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Виктора Дзюбу наградили юбилейной медалью «Росатома»
Виктора Дзюбу наградили юбилейной медалью «Росатома»
В Туле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий
В Туле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.