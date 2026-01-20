  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев: «Можно сколько угодно бегать от журналистов, но многое становится известным помимо нашей воли»

Тульский губернатор – о том, почему в медиа у него любимчиков нет.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Дмитрий Миляев в интервью медиаменеджеру Илье Степанову рассказал об открытом диалоге с журналистами, об уважении ко всем медиа региона и для чего вообще все это нужно.

И. С.: Вы стабильно не бегаете от журналистов, не проводите политику сегрегации в медиа. Это довольно смело и умно. Я не нашел ни одного яркого примера вашего раздражения в отношении к СМИ. Уважение ко всем медиа — это стратегия?

— Уважение — это уважение. Это не специально выстроенный замысел, это мое отношение к людям. А если говорить с точки зрения губернатора, а не только человека, диалог всегда необходим.

Можно сколько угодно бегать от журналистов, но многие вещи становятся известными помимо нашей воли. Мне искренне хочется, чтобы то позитивное, что происходит в регионе, максимально широко освещалось в СМИ, чтобы туляки понимали, что мы делаем и куда движемся.

Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.

сегодня, в 14:30 0
Событие
интервью губернатор СМИ
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
