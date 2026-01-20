В Туле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий

22 января в Туле пройдет первая в 2026 году ярмарка вакансий. В ней примут участие такие работодатели:
- АО «Почта России»;
- АО «Россельхозбанк»;
- ГУ ТО «Тулаавтодор»;
- Кадровый центр «Работа России»;
- ООО ЧОО «Динамо-Н»;
- Тульская обувная фабрика «Заря»;
- «Медовые традиции»;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- МКП «Тулгорэлектротранс»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
- ФЛ ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области.
Требуются:
- инженер с заработной платой 70 тыс. руб.,
- слесари различного профиля с оплатой труда от 30 тыс. руб.,
- электрогазосварщик,
- водитель,
- оператор технологических установок,
- машинист и др.
Ярмарка вакансий состоится с 14.00 до 15.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.