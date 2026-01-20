  1. Моя Слобода
В Туле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий

Работодатели готовы предложить 125 рабочих мест.

Фото Центра занятости Тульской области.

22 января в Туле пройдет первая в 2026 году ярмарка вакансий. В ней примут участие такие работодатели: 

  • АО «Почта России»;
  • АО «Россельхозбанк»;
  • ГУ ТО «Тулаавтодор»;
  • Кадровый центр «Работа России»;
  • ООО ЧОО «Динамо-Н»;
  • Тульская обувная фабрика «Заря»;
  • «Медовые традиции»;
  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
  • МКП «Тулгорэлектротранс»;
  • ООО «Тульская гармонь»;
  • Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
  • ФЛ ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области.

Требуются: 

  • инженер с заработной платой 70 тыс. руб.,
  • слесари различного профиля с оплатой труда от 30 тыс. руб.,
  • электрогазосварщик,
  • водитель,
  • оператор технологических установок,
  • машинист и др.

Ярмарка вакансий состоится с 14.00 до 15.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. 

сегодня, в 14:00 0
В Туле начальником Управления организации охраны общественного порядка УМВД стал полковник Воронцов
В Туле начальником Управления организации охраны общественного порядка УМВД стал полковник Воронцов
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году
Стали известны минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

