В Туле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

22 января в Туле пройдет первая в 2026 году ярмарка вакансий. В ней примут участие такие работодатели:

АО «Почта России»;

АО «Россельхозбанк»;

ГУ ТО «Тулаавтодор»;

Кадровый центр «Работа России»;

ООО ЧОО «Динамо-Н»;

Тульская обувная фабрика «Заря»;

«Медовые традиции»;

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

МКП «Тулгорэлектротранс»;

ООО «Тульская гармонь»;

Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области;

ФЛ ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области.

Требуются:

инженер с заработной платой 70 тыс. руб.,

слесари различного профиля с оплатой труда от 30 тыс. руб.,

электрогазосварщик,

водитель,

оператор технологических установок,

машинист и др.

Ярмарка вакансий состоится с 14.00 до 15.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.