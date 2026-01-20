Стали известны минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Фото Алексея Пирязева.

Рособрнадзор опубликовал список минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для получения аттестата. Выпускникам нужно сдать два обязательных предмета: русский язык и математику (базового или профильного уровня).

Для получения аттестата по русскому языку требуется минимум 24 балла, а для поступления в вуз — 36 баллов. По профильной математике минимальный порог составляет 27 баллов.

Также установлены минимальные баллы по предметам по выбору. Например, по обществознанию необходимо набрать не менее 42 баллов, по информатике — 40, по географии — 37. Для физики, химии и биологии минимальный порог составляет 36 баллов, для истории и литературы — 32 балла. Для иностранных языков нижний порог установлен на уровне 22 баллов.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. Расписание можно посмотреть тут.