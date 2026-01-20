Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?

Нововведение во всех школах запустят уже с 1 сентября 2026 года.

Фото Алексея Пирязева.

В рамках эксперимента, который начался в 2025/26 учебном году, участвуют 89 школ из семи регионов, включая Тульскую область. В нашей области апробируются три модели оценивания: двухбалльная, трёхбалльная и пятибалльная.

По итогам эксперимента будет выбрана одна модель, которая будет введена в школах с 1 сентября 2026 года.

Как сообщили в министерстве образования Тульской области, Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: дисциплина, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

«Получен положительный отзыв о проекте со стороны родительской общественности. Участие в апробации повлияло и на общее отношение обучающихся к поведению: ребята проявили внимание и заинтересованность к собственной дисциплинированности, показали рост интереса к общественным мероприятиям и проектам», — отметили в региональном министерстве.

Напомним, мы уже рассказывали, что из Тульской области в пилотном проекте участвовали 10 школ из шести муниципальных образований региона — 175 классов, порядка 4000 обучающихся. Оценку получали школьники с 1-го по 8-й класс.

По итогам первой четверти средний процент ребят, получивших низкую/негативную оценку, составил всего 0,28%.