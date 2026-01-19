В Тульской области более 8000 объектов попали под «гаражную амнистию»

Фото из архива Myslo

В ведомстве напомнили, что туляки могут оформить право собственности на свои гаражи и землю под ними в упрощённом порядке. Такая возможность предусмотрена нормами Федерального закона № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Важным условием для этого является прочная связь объекта с землей и наличие фундамента. Кроме того, гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года и располагаться на государственной или муниципальной земле.

На «ракушки» и самовольные постройки упрощенный порядок не распространяется. Чтобы воспользоваться правом на «гаражную амнистию», нужно обратиться в администрацию муниципалитета по месту нахождения гаража.

С начала действия «гаражной амнистии» на территории Тульской области зарегистрировано 2200 гаражей и 5855 земельных участков под ними общей площадью более 180 тысяч квадратных метров, рассказала и. о. руководителя тульского Управления Росреестра Наталья Болсуновская.