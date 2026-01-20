В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды

Об этом приют написал на своей странице в ВК.

Фото приюта «Любимец».

«SOS! Ко всем прочим форс-мажорным ситуациям в „Любимце“ замерзали водопроводные трубы. Очень просим власти района и города помочь нам решить проблему! Животные остались без медицинской помощи и горячей еды», — такой пост появился на странице приюта в соцсети ВКонтакте.

Волонтеры попросили воды, чтобы напоить животных и провести уборку.

На пост откликнулись неравнодушные туляки, которые привезли воды. По словам работников приюта, ее хватит на несколько дней.

Однако проблема с трубами еще не решена. Приют просит администрацию вмешаться.