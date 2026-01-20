  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды

Об этом приют написал на своей странице в ВК.

В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды
Фото приюта «Любимец».

«SOS! Ко всем прочим форс-мажорным ситуациям в „Любимце“ замерзали водопроводные трубы. Очень просим власти района и города помочь нам решить проблему! Животные остались без медицинской помощи и горячей еды», — такой пост появился на странице приюта в соцсети ВКонтакте.

Волонтеры попросили воды, чтобы напоить животных и провести уборку.

ewKaRWIoswGg3NpK87zTJCxAhRa_ZO-OD8o0WCLsddfXCSgyku96KxMur4InSVsQLmVZTne2CUkkGRcomoxaNM2N.jpg

На пост откликнулись неравнодушные туляки, которые привезли воды. По словам работников приюта, ее хватит на несколько дней.

Однако проблема с трубами еще не решена. Приют просит администрацию вмешаться.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:48 +10
Другие статьи по темам
Событие
приют замерзли животные
Место
Тула
Погода в Туле 20 января: небольшой снег и до 10 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 января: небольшой снег и до 10 градусов мороза
сегодня, в 07:00, 55 881 4
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева
Жизнь Тулы и области
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева
сегодня, в 07:44, 33 6682 -15
Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?
Жизнь Тулы и области
Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?
сегодня, в 13:22, 24 492 -1
За год в Тульской области ни одну УК не лишили лицензии
Жизнь Тулы и области
За год в Тульской области ни одну УК не лишили лицензии
сегодня, в 11:51, 18 629 -10

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Полипласт Новомосковск» организовал новогодний праздник для воспитанников ТОЦРИ
«Полипласт Новомосковск» организовал новогодний праздник для воспитанников ТОЦРИ
В Тульской области более 8000 объектов попали под «гаражную амнистию»
В Тульской области более 8000 объектов попали под «гаражную амнистию»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.