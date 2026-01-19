Напал в подъезде, отобрал шубу и телефон: в Кимовске задержали грабителя

В Кимовске сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный напал на нее в подъезде и отобрал телефон вместе с меховой шубой. Ущерб от действий злоумышленника составил более 100 000 рублей.

Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый за кражу, вымогательство и хулиганство мужчина. Он признался в преступлении, похищенное изъято и возвращено владелице.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».