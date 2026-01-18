Дорогу к медпункту в Торхово расчистят до понедельника

Фото из архива Myslo.

Накануне мы сообщали, что жители пос. Торхово пожаловались на заснеженные дороги, ведущие к поселковому медпункту и библиотеке. На присланном читателями видео медики «выкапывают» автомобиль, чтобы уехать с работы домой.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что коммунальная техника чистила дороги в Торхово 12 января. Подъезд к ФАПу не затруднен, что подтвердили сотрудники медпункта.

Дополнительная расчистка дорог в посёлке будет выполнена до 19 января. С жителями Торхово, как и с жителями других населенных пунктов, администрация округа находится на связи, вопросы по расчистке дороги не поступали.