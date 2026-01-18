  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дорогу к медпункту в Торхово расчистят до понедельника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дорогу к медпункту в Торхово расчистят до понедельника

Об этом сообщила городская администрация.

Дорогу к медпункту в Торхово расчистят до понедельника
Фото из архива Myslo.

Накануне мы сообщали, что жители пос. Торхово пожаловались на заснеженные дороги, ведущие к поселковому медпункту и библиотеке. На присланном читателями видео медики «выкапывают» автомобиль, чтобы уехать с работы домой.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что коммунальная техника чистила дороги в Торхово 12 января. Подъезд к ФАПу не затруднен, что подтвердили сотрудники медпункта.

Дополнительная расчистка дорог в посёлке будет выполнена до 19 января. С жителями Торхово, как и с жителями других населенных пунктов, администрация округа находится на связи, вопросы по расчистке дороги не поступали.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 14:24 −2
Другие статьи по темам
Событие
снег уборка расчистка дорог администрация Тулы
Место
Тула Торхово
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1046 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1720 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1044 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
В пос. Шварцевский прорвало водопровод
В пос. Шварцевский прорвало водопровод

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.